37 кандидатов: калужане выберут, на что потратить федеральные деньги

Как мы рассказывали, в нашей области продолжается реализация федеральной программы «Комфортная городская среда». Калужанам предлагают самим решить, какие обустроить территории в этом году.

– До 9 февраля было проведено в общей сложности более 120 общественных обсуждений в территориальных самоуправлениях города. В них приняли участие более 20 тысяч жителей, – сообщил в понедельник, 12 февраля, на заседании комиссии заместитель городского головы Алексей ВОЛКОВ. – От калужан поступило более 1000 предложений по благоустройству более 90 общественных территорий.

В окончательный список вошли 37 территорий.

- Тройку лидеров первоочередного благоустройства составляют ландшафтный парк отдыха «Березуйский парк», расположенный между улицами Достоевского и будущей набережной (564 голоса), набережная вдоль Яченского водохранилища (474), сквер имени космонавта Волкова (294), - сообщает пресс-служба городской управы.

Калужане сделают свой выбор 18 марта.

- В этих целях будут подготовлены специально отведенные места для рейтингового голосования, - добавляют в пресс-службе. - Их оснастят всеми необходимыми информационными материалами, а также специальными бюллетенями. В перечне бюллетеня на лицевой стороне будут обозначены три общегородские территории, на оборотной – все локальные. Всего в нем можно будет поставить две галочки – напротив любых объектов.

При этом, как подчёркивают городские власти, в настоящее время начинается работа над дизайн-макетами благоустройства территорий.

Список из 37 территорий, за которые можно будет проголосовать: