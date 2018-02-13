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37 кандидатов: калужане выберут, на что потратить федеральные деньги

13.02.2018 16:37 16 1747 Елена Французова
37 кандидатов: калужане выберут, на что потратить федеральные деньги

Как мы рассказывали, в нашей области продолжается реализация федеральной программы «Комфортная городская среда».  Калужанам предлагают самим решить, какие обустроить территории в этом году.

– До 9 февраля было проведено в общей сложности более 120 общественных обсуждений в территориальных самоуправлениях города. В них приняли участие более 20 тысяч жителей, – сообщил в понедельник, 12 февраля, на заседании комиссии заместитель городского головы Алексей ВОЛКОВ. – От калужан поступило более 1000 предложений по благоустройству более 90 общественных территорий.

В окончательный список вошли 37 территорий.

- Тройку лидеров первоочередного благоустройства составляют ландшафтный парк отдыха «Березуйский парк», расположенный между улицами Достоевского и будущей набережной (564 голоса), набережная вдоль Яченского водохранилища (474), сквер имени космонавта Волкова (294), - сообщает пресс-служба городской управы.

Калужане сделают свой выбор 18 марта.  

- В этих целях будут подготовлены специально отведенные места для рейтингового голосования, - добавляют в пресс-службе. -  Их оснастят всеми необходимыми информационными материалами, а также специальными бюллетенями. В перечне бюллетеня на лицевой стороне будут обозначены три общегородские территории, на оборотной – все локальные. Всего в нем можно будет поставить две галочки – напротив любых объектов.

При этом, как подчёркивают городские власти, в настоящее время начинается работа над дизайн-макетами благоустройства территорий.

Список из 37 территорий, за которые можно будет проголосовать:

  1. Ландшафтный парк отдыха «Березуйский парк», расположенный между улицами Достоевского и Набережной, вдоль ручья Березуйка.
  2. Набережная, расположенная вдоль Яченского водохранилища.
  3. Сквер имени космонавта Волкова
  4. Микрорайон Терепец, сквер между д. 12 и д. 16 по бульвару Моторостроителей
  5. д. Яглово (малоэтажная застройка)
  6. Общественная территория ул. Московской – между ул. Кубяка и ул. Кибальчича.
  7. Общественная территория по ул. Ромодановские дворики.
  8. Благоустройство территории вокруг пруда в районе д. 11 по ул. Пухова.
  9. Микрорайон Дубрава, координаты участка 40:26:000168:1(Дубовая роща).
  10. Территория в районе ул. Секиотовской, ул. Мелиораторов.
  11. ул.Чижевского, пустующая общегородская территория между д. 14 и д. 12.
  12. Парковая зона на въезде в микрорайон  Анненки, ул. Вишневского, дома №№ 14, 15, 16, 17.
  13. Организация благоустройства Центрального сквера в микрорайоне Силикатный, ул. Гурьянова, д. 27.
  14. Бульвар им. Степана Разина, благоустройство территории муниципального образования.
  15. Благоустройство общественной территории на участке, ограниченном жилыми домами по ул. Льва Толстого, № 39 и № 41 в г. Калуге.
  16. Благоустройство общественной территории вдоль береговой полосы пруда в районе СОШ № 16 (пер. Дорожный, д. 5) с обустройством сквера.
  17. д. Шопино, ул. Центральная, д. 2 Благоустройство сквера, площадь перед зданием администрации.
  18. Микрорайон Правобережье, Губернский парк.
  19. Общественная территория между домами № 42 по ул. Ленина и № 14А и № 14, корп. 1 по ул. Карла Либкнехта.
  20. Благоустройство универсальной спортивной площадки по ул. Шахтерской.
  21. Обустройство аллеи с капитальным ремонтом участка дороги с обустройством тротуара и уличного освещения, деревня Лихун, ул. Молодежная от поворота (съезда) окружной дороги до перекрестка в районе магазин – детский сад.
  22. Городской сквер микрорайона Тайфун (г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 108).
  23. Территория между ул. Болдина, д. 13 и д. 15 (территория СОШ № 4).
  24. Общественная территория в районе д.12 по ул. Первых Коммунаров.
  25. Общественная территория в районе д.15 по ул. Турынинской.
  26. Общественная территория в районе д. 7 и д. 8 по ул. Гвардейской.
  27. Благоустройство зеленой зоны, расположенной между д. 93, д. 95 по ул. Дзержинского.
  28. Благоустройство общественной территории в районе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 51» г. Калуги (ул. Дорожная, д. 17а).
  29. Сквер для активного отдыха (прилегающая к д. 48 и д. 48, корп. 1, ограниченная ул. Билибина и территорией ж/д) и пешеходная дорожка по ул. Билибина (четная сторона) от ул. Ленина до д.10 по ул. Билибина.
  30. Благоустройство общественной территории в центре микрорайона Байконур возле домов №№ 11,12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22 по ул. Звёздной и домов № 1 и № 3 по бульвару Байконур (на месте бывшего детского сада).
  31. Сквер д. Канищево (г. Калуга, д. Канищево, ул. Новая, д. 2А).
  32. Благоустройство аллеи, обустройство пешеходной дорожки, территории перед СДК «Росвянский» и МБОУ «СОШ № 43» по ул. Московской, д. 6а, с. Росва.
  33. Благоустройство оврага в р-не пер. ,Тульского.
  34. Благоустройство пляжа р. Оки в районе автогаражного кооператива «Разлив».
  35. Благоустройство общественной территории, ул. Луговая, д. 70.
  36. Сквер на ул. Платова.
  37. Защита окружающей среды «Солнечный островок», б-р Солнечный, д. 20.


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Тэги: благоустройство

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