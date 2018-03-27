Горобцов ушёл в отставку, депутаты проголосовали за нового руководителя

Утром во вторник, 27 марта, в городской думе Калуги состоялось внеочередное заседание, на котором у администрации Калуги появился новый руководитель. Константин Горобцов ушёл в отставку, а должность временно исполняющего обязанности городского головы занял Дмитрий Разумовский (на фото) – бывший областной министр экономического развития Калужской области.

Заседание, на которое пришёл и губернатор Анатолий Артамонов, началось с минуты молчания по погибшим в Кемерово и скончавшемуся Владимиру Красникову.

- Книжку трудовую уже вручили, но пока можно говорить городской голова Горобцов, - так представил уже бывшего градоначальника председатель гордумы Александр Иванов.

Из калужской администрации Горобцов уходит в администрацию областную – он будет заместителем губернатора, курирующим социальный блок.

- Я сегодня нахожусь на своей должности последний день, но не считаю, что это грустная нота, - отметил Горобцов. - Дмитрий Олегович Разумовский получит вашу поддержку. Надо все наказы, которые вручены горожанами, исполнить. Я уверен, что сил у вашей команды очень много, я буду помогать. Я надеюсь, вы преумножите только силы. Анатолий Дмитриевич, отдельное спасибо вам. Все получалось, все ваши поручения мне удалось исполнить.

Губернатор в свою очередь поблагодарил Горобцова за работу. Он вспомнил, что приглашал московскую команду в Калугу, чтобы в нашем городе появился столичный стиль и почерк.

- Действительно, мы перестали позориться в глазах людей, когда у нас приезжают начальники, - заявил глава региона. - В город можно каждый день приглашать любого гостя и никогда не стыдно. Город становится лучше с каждым годом. Это заслуга в первую очередь той команды, которая пришла в своё время. Калуга - это основа благополучия всей нашей области.

Представляя депутатам Разумовского, Артамонов подчеркнул, что у города должен появиться новый импульс в развитии. По его словам, это опытный руководитель.

- Очень хорошо образованный, - заявил губернатор. - Мы очередной кризис, так называемый кризис, прошли благополучно. Это все благодаря тому, что есть такие грамотные люди, как Дмитрий Олегович. Он человек коммуникабельный, внимательный к людям, не позволяющий себе резких выпадов.

В качестве приоритетных задач Разумовского попросили заняться модернизацией коммунальных сетей, приведением в порядок старых улиц и сооружений. Причем для этого нужно найти инвесторов.

Депутаты «Единой России» проголосовали за кандидатуру Разумовского единогласно, представители КПРФ и «Справедливой России» воздержались.

Отметим, что место Разумовского в министерстве займёт бывший глава Боровского района Илья Веселов, а в Боровск уехал заместитель губернатора Николай Калиничев.