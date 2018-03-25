Умер Владимир Красников

В ночь на воскресенье, 25 марта, скончался главный редактор муниципальной газеты «Калужская неделя» Калуги Владимир Красников. У него остановилось сердце.
Всего пять дней назад Владимиру исполнилось 46 лет.
В Калуге он учился в школе №22, окончил исторический факультет КГУ. В конце 90-х - начале нулевых годов Красников был главным редактором «Калужского перекрестка».
Редакция «Калужского перекрестка» и сайта KP40.ru выражает соболезнования родным и близким Владимира Красникова.
Фото: Михаил Борисов.
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