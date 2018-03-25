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Умер Владимир Красников

25.03.2018 17:17 3 7126 Дмитрий Ивьев
Умер Владимир Красников

В ночь на воскресенье, 25 марта, скончался главный редактор муниципальной газеты «Калужская неделя» Калуги Владимир Красников. У него остановилось сердце.

Всего пять дней назад Владимиру исполнилось 46 лет. 

В Калуге он учился в школе №22, окончил исторический факультет КГУ. В конце 90-х - начале нулевых годов Красников был главным редактором «Калужского перекрестка». 

Редакция «Калужского перекрестка» и сайта KP40.ru выражает соболезнования родным и близким Владимира Красникова.

Фото: Михаил Борисов.


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Тэги: общество владимир красников
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