Умер Владимир Красников

В ночь на воскресенье, 25 марта, скончался главный редактор муниципальной газеты «Калужская неделя» Калуги Владимир Красников. У него остановилось сердце.

Всего пять дней назад Владимиру исполнилось 46 лет.

В Калуге он учился в школе №22, окончил исторический факультет КГУ. В конце 90-х - начале нулевых годов Красников был главным редактором «Калужского перекрестка».

Редакция «Калужского перекрестка» и сайта KP40.ru выражает соболезнования родным и близким Владимира Красникова.

Фото: Михаил Борисов.