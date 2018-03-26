Прощание с Владимиром Красниковым состоится 27 марта

В ночь на 25 марта в Калуге скоропостижно скончался главный редактор газеты «Калужская неделя» Владимир Красников. Ему было всего 46 лет.
Во вторник, 27 марта, в 11:00 в Никитском храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы на улице Ленина, 106 пройдёт отпевание. После этого в сквере Петра и Февронии возле храма состоится гражданская панихида. Похоронят Красникова на Трифоновском кладбище.
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