Прощание с Владимиром Красниковым состоится 27 марта

В ночь на 25 марта в Калуге скоропостижно скончался главный редактор газеты «Калужская неделя» Владимир Красников. Ему было всего 46 лет.

Во вторник, 27 марта, в 11:00 в Никитском храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы на улице Ленина, 106 пройдёт отпевание. После этого в сквере Петра и Февронии возле храма состоится гражданская панихида. Похоронят Красникова на Трифоновском кладбище.