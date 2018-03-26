После трагедии в Кемерово в Калуге проверят все торговые центры

Губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ попросил сотрудников МЧС в течение недели проверить все места массового пребывания людей в нашем регионе. Об этом он заявил на совещании в правительстве утром в понедельник, 26 марта.
Планёрка началась с минуты молчания в память о погибших в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.
- МЧС в течение недели проверить места массового пребывания людей, включая торговые центры, объекты культуры и спорта, - заявил губернатор. - Если нами руководит здравый смысл, лучше получить замечание за внеплановую проверку, чем допустить гибель людей.
По данным на утро понедельника, в Кемерово погибли более 50 человек, сейчас спасатели продолжают разбор завалов.
Здание пятиэтажного торгового центра загорелось 25 марта около 16:00 по местному времени. Площадь возгорания составила около 1600 квадратных метров, обрушилась кровля и перекрытия между третьим и четвёртым этажами. По предварительным данным, огонь начал распространяться из детского развлекательного центра. По одной из версий, причиной пожара мог стать поджог.
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