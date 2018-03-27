Городской голова поневоле: чем запомнится калужанам Константин Горобцов

Как мы рассказывали, накануне стало известно, что городской голова Калуги Константин ГОРОБЦОВ, как и предыдущие четыре градоначальника (Валерий Иванов, Максим Акимов, Николай Любимов и Николай Полежаев), досрочно сложил свои полномочия.

Внеочередное заседание городской Думы, на котором депутаты рассмотрели вопрос о назначении исполняющего обязанности градоначальника, состоялось сегодня утром. По сути, оно стало лишь формальностью, поскольку кандидатура преемника – министра экономического развития региона Дмитрия Разумовского – стала известна ещё накануне. Вчера же было озвучено, что Горобцов, как и предыдущие городские головы, пойдёт на повышение - в заместители губернатора.

Ещё 26 марта на сайте горуправы был опубликован проект решения о награждении теперь уже бывшего градоначальника Знаком городской Думы г. Калуги «За личный вклад в развитие Калуги».

Мы решили проанализировать, какими выдающимися решениями и высказываниями запомнится калужанам Константин Горобцов, что из обещанного им было сделано, а что так и осталось словами.

О Горобцове в Калуге узнали ровно четыре года назад, 5 февраля 2014-го. В Калугу он приехал из Москвы по приглашению исполняющего полномочия градоначальника Константина БАРАНОВА. Становиться руководителем администрации явно не стремился – так сложились обстоятельства.

Горобцов работал главой управы района Солнцево, который находится в Западном административном округе столицы. В областной центр он прибыл, чтобы занять должность начальника Управления городского хозяйства, которым ранее руководил Павел СУСЛОВ. Своего тёзку Баранов характеризовал как «человека грамотного и опытного», который не понаслышке знает, что такое городское хозяйство».

С подачи Константина Горобцова в Калуге начали устанавливать контейнеры углубленного типа. Первые баки цилиндрической формы появились в мае 2014 года.

- В условиях плотной жилой застройки они оптимально решат проблему сбора и складирования бытовых отходов, - сказал он на одной из городских планёрок. – Такая конструкция делает невозможным доступ посторонних лиц к содержимому, сводится до минимума появление запахов. Легкая и удобная крышка, предотвращает попадания осадков и животных. Отсутствует распыление мусора. А дизайн гармонично смотрится.

Примерно тогда же Горобцов сообщил о намерении властей обустроить несколько пляжей ближе к черте города: в районе Яченского водохранилища, Андреевского карьера и водоёма у деревни Макаровка.

Кресло руководителя УГХ на должность и.п. городского головы Константин Горобцов сменил 23 апреля 2015 года, на следующий день после скоропостижной смерти Константина Баранова. От приставки «и.п.» Горобцов избавился 11 ноября 2015-го, когда депутаты гордумы утвердили его в должности градоначальника.

С самого начала было понятно, что он серьёзно проигрывает своему харизматичному предшественнику и внешне, и как руководитель. Каких-либо кардинальных перемен в Калуге за те два с половиной года, которые Константин Горобцов находился на посту градоначальника, не произошло. Более того, по разным направлениям, над которыми начинал работать Баранов, произошёл резкий откат назад. Например, полностью сошла на нет начатая было борьба с самостроями. Горобцов на одном из совещаний в июне 2015-го предложил часть незаконных построек амнистировать:

- Действительно, есть нарушение градостроительного кодекса, но при этом жилые дома построены в, так скажем, строительных нормах и не вызывают особых вопросов в части невозможности их использовать. Нужно разобраться, если у нас действительно там нет серьёзных требований по высотности, застройщики могут привести в порядок документы, что-то доделать, может быть, действительно пройти пересогласование. Но выход надо искать. Иначе у нас большой перечень домов, которые сейчас суд будет признавать подлежащими сносу. В итоге страдают жители, которые либо сами построили, либо стали дольщиками, соучастниками строительства.



«Красивый самострой» на Плеханова, 92, несмотря на положительные решения нескольких судов, пока так и не снесли.

На своей первой (и фактически последней) в должности городского головы персональной пресс-конференции в декабре 2015-го Константин Горобцов делился планами по строительству новых платных парковок.

- Парковки будут строиться и надземные, и подземные, - рассказывал градоначальник. – Мы пригласили инвесторов, которые, просчитав, сказали, что в Калуге нужно сделать 2000 многоуровневых парковочных мест. Мы все места наиболее интересные предложили. Для меня идеально было бы сделать подземную парковку под сквером Мира. Я им предложил, не знаю, смогут или нет. Это было бы здорово. Пока заезжаешь на кольцо, кому нужно, тот уезжает вниз, с другой стороны уезжают вверх. Это теоретически возможно. Не знаю, как реализовывать, как метро строить. В перспективе, наверное, будет.

Городской голова тогда сообщил, что первая многоуровневая парковка появится в нашем городе уже в 2016 году. Ждём до сих пор. Как и реализации проекта реконструкции Синих мостов, о которой было заявлено на пресс-конференции. Кстати, тогда же Константин Горобцов произнёс одну из первых своих фраз, ставшую крылатой – о том, что Калуге не хватает торговых центров.

- Вот мы три или четыре дня назад открывали торговый гипермаркет. Мы провели подсчёт этих торговых площадей и количества продуктов, количества населения, всё сопоставили. Получилось, что нам таких магазинов, такой площадью ещё нужно 4. Сейчас недостаточно. Надо развивать эту деятельность.

Достаточно регулярно высказывался градоначальник о будущем таких объектов, как сквер Волкова, Губернский парк, набережная Оки. Планы относительно сквера озвучивались грандиозные, правда, иногда противоречивые.

- После реконструкции в сквере имени Волкова будут открыты детские спортивные и игровые площадки, площадки для игры в бадминтон, баскетбол, пляжный волейбол и футбол, стритбол, игры в городки, футбольное поле с легкоатлетическими беговыми дорожками и трибунами на 400 мест, крытые площадки для гигантских шахмат и шашек, велосипедные и роллерные дорожки, открытые и закрытые теннисные корты, - вдохновенно рассказывал Горобцов в июне 2016 года вице-премьеру РФ Дмитрию КОЗАКУ во время его визита в Калугу.

В декабре 2017-го на встрече с членами Совета старейшин градоначальник неожиданно сообщил о возможности строительства в сквере Волкова… аквапарка. Спустя всего пять дней горуправа рассказала о проекте «Комплексные спортивные площадки с искусственным покрытием на территории сквера им. Волкова», в котором аквапарк не фигурировал.

Регулярно городской голова озвучивал и планы, связанные с благоустройством Губернского парка на Правом берегу, который начали строить в 2015-м, да так и бросили на полдороге. Но у градоначальника, похоже, иное видение ситуации.

— Губернский парк уже имеет внушительные и красивые входные группы, бульвары, несколько детских площадок, 17 километров дорожек из песчано-гравийной смеси, - рассказывал городской голова осенью 2017 года. – Впереди — создание пикниковых зон. Предстоит и полная очистка лесной части от поросли, посев газонов и создание зон отдыха на любой вкус.

Естественно, Горобцов оставил за кадром такие факты, что штукатурка и краска с «красивых входных групп» уже осыпаются и местами выглядят так, словно им не 2 года, а уже лет 10. Что часть «прекрасных» дорожек, едва начавшись, внезапно обрывается. Что нет в парке и «нескольких» детских площадок — всего одна, довольно скромная, да и та уже требует ремонта. О том, что три года назад градоначальник обещал, что здесь будут прокаты спортивного инвентаря, тёплые раздевалки, пожалуй, вспоминать и вовсе нет смысла.

Сделал Константин Горобцов и несколько громких заявлений, связанных с подготовкой к 650-летию Калуги. Например, в июле 2015-го на церемонии закладки памятной капсулы на строительной площадке хелипорта (который, к слову, так и не построили), городской голова уверял журналистов, что к юбилею города будет реализован проект набережной.

- Калуга – столица региона на берегу Оки, - отметил Горобцов. – Набережная ко дню рождению города должна быть. Мы будем этого добиваться всеми нашими силами.

К юбилею областного центра городской голова также обещал привести в порядок каждый двор.

- Данную работу мы будем продолжать до тех пор, пока не приведём в порядок каждый двор и проезд Калуги, - пообещал городской голова, выступая с годовым отчётом в 2016 году. – Сделать это мы твёрдо намерены к моменту празднования 650-летия нашего города.

Запомнилось, как Константин Горобцов давал поручения избавить Калугу от ям до Первомая и от луж к 8 Марта.

- Давайте, мы тогда себе поставим обязательной целью избавиться от этих ям – не от серьёзных нарушений, которые надо делать в рамках капремонта, а именно от ям – до 1 мая, - говорил градоначальник на планёрке в феврале 2016-го.

- Смотрите, неделя сложная: снег, заморозки, таяние, а потом резкое потепление. Нужно, чтобы все ливнёвки справились. И вообще, по городскому хозяйству проводить рейд по улицам, посмотреть такие места. Чтобы у нас воды на 8 Марта не было везде вот так, как на фотографии, - давал Горобцов указания на другой февральской планёрке. Тогда в середине месяца в городе выпала треть месячной нормы осадков, в итоге в самом центре города, на улице Марата, образовались большие лужи. – Особенно центральные улицы – пешеходные тротуары. Не хотелось бы покупать цветы женщинам, стоя по колено в воде.

Вообще, наиболее яркие высказывания бывшего градоначальника связаны как раз с погодой и ЖКХ. Например, многим калужанам запомнилось, как он предлагал ловить снег на лету.

- Если у нас внезапно снег, лёд, дождь и тому подобное, все у нас на боевых постах, все знают, чем надо заниматься, - напутствовал Горобцов коммунальщиков в ноябре 2015 года. – Снег надо на лету ловить, иначе опять без зарплаты останетесь.

В другой раз он предлагал убирать зимой с помощью специальных пылесосов песок с улиц.

- Чтобы нам не оставлять весь песок на март, на апрель, можно его и в декабре собирать. В ноябре за две недели высыпет 10 см снега, мы его засыпем, засолим, песком забросаем. В декабре бывает и +10, мы же его собрать можем с помощью пылесоса.

С сосульками городской голова предлагал бороться старинным русским способом – с помощью деревянных шестов.

- Изготовьте сейчас за лето десятка два шестов по 6-7 метров. Ими очень легко управлять с земли. Это и дешевле, и быстрее. Многих травм удалось бы избежать.

Каждая зима становилась для Калуги суровым испытанием.

- С зимой прощаемся, а заодно и с теми острыми проблемами. Это сосульки, которые нас тревожили. Это гололёд, который был и ничего с ним никак не смогли опять (сделать. – Прим. ред.), - сетовал Горобцов в марте 2017-го. – Сколько раз мы говорили: «Смотрите, сейчас опять всё замёрзнет, будет лёд!». И всё равно песок не везде. И всё равно реагент куда-то стёк.

Далеко не всегда успешно складывалась работа по уборке города и в другое время города.

- Улица Московская: куда ни поедешь, ни одной территории, где у нас нет какой-то гадости. То мешок с листьями, то бревно лежит, ну, наверное, чтобы точно кто-нибудь споткнулся, - возмущался в ноябре 2015 года Константин Горобцов после одной из поездок по калужским улицам.

По итогам того рейда он велел коммунальщикам нанять фотографа, чтобы тот ездил по городу и фиксировал недостатки в работе коммунальных служб.

- Зарплата у него будет минимальная – 10 тысяч рублей. Естественно, за такие деньги никто работать не будет. Но как только он находит у вас на контейнерных площадках мусор, это ему сразу плюс сколько-то рублей. Все эти деньги будут сниматься из зарплат тех, кто должен заниматься этой работой: с руководящего состава, с технического персонала. Деньги откуда брать? Не из бюджета же!

Спустя два месяца Горобцов попросил своих сотрудников отчитаться о проделанной работе фотографов. Тогдашний первый заместитель городского головы Андрей ЛЫПАРЕВ рассказал, что в МБУ СМЭУ им стал мастер по нанесению разметки. По итогам своей работы он получил 25 тысяч рублей.

Ещё одна тема, к которой неоднократно обращался градоначальник, – пассажирские перевозки.

- Мы добьёмся того, чтобы общественный транспорт начал ходить по графику, - обещал Константин Горобцов в феврале 2016-го.

В январе 2017-го он рассказывал, что уже в первом квартале года электронные проездные станут принимать даже в частных маршрутках.

- Мы планируем распространить их для всех пассажиров нашего города, в том числе и для коммерческих перевозчиков. По ним оплата будет дешевле, чем по обычному проездному. Это позволит контролировать пассажиропоток.

На недавнем заседании городской Думы Горобцов фактически прямым текстом сказал, что эти задачи не выполнены – естественно, по вине частных перевозчиков.

- Сегодня их никто не может проконтролировать. В наших договорах нет ни одного пункта, где мы можем зацепиться и внести какие-то требования к перевозчикам. Поэтому они зарабатывают, причём нечестно. У них нет ни автоматизированных систем оплаты проезда, нет даже кассовых аппаратов. И этого никто не видит. Перевозчики – беспредельщики!

Столь же безуспешными оказались и попытки города навести порядок в ритуальном бизнесе. В декабре 2016-го градоначальник рассказывал о планах по созданию некоей компании, которая совместно с горуправой будет предоставлять похоронные услуги.

- Дело выгодное, в Калуге этим занимаются чуть ли не 15 организаций, и все они конкурируют правильно и неправильно, - заявил он. – И все мы знаем, что это за бизнес. Если наводить порядок, надо это делать силами конкурентов. Как только появится законный представитель по концессии нашего муниципалитета, всё сразу встанет на свои места. Этот рынок будет контролируемый. А сейчас это всё находится в руках абсолютно неконтролируемой коммерческой структуры. У нас нет никакого закона, чтобы контролировать эту деятельность. А так как это выгодно, деньги побеждают всё.

Ничем не закончились и разговоры о строительстве в Калуге нового кладбища и крематория.

Словами осталось и обещание построить в Калуге в ближайшее время 8 новых школ, данное 1 сентября 2016 года.

- Сегодня в областном центре впервые за двадцать лет строятся две школы на Правом берегу, а в ближайшей перспективе их в городе будет построено ещё шесть, и во всех микрорайонах учиться станет намного комфортнее, появятся новые возможности для дополнительного образования.

Пока что построена и открыта всего одна новая школа. Завершается строительство второй. Школа на улице 65 лет Победы, которую обещали открыть ещё 1 сентября 2017 года, так и не появилась.

Впрочем, эти обещания меркнут на фоне некоторых высказываний градоначальника. Например, однажды он предложил терроризировать алкомаркеты.

- Надо не дать им вообще жизни спокойной! Каждый вечер, если надо – ночью, с участием полиции, и без надо фиксировать нарушения. С таким количеством административных штрафов надоест им работать. Если не можем по-хорошему, значит, будем терроризировать!

Городской голова регулярно принимал участие в различных акциях, направленных на популяризацию здорового образа жизни: то на работу на самокате приезжал, а то и вовсе пешком добирался, - сдавал нормы ГТО, участвовал в заплывах. Не зря же по первому образованию Горобцов – учитель физкультуры.

- Я считаю, что развитию физической культуры нужно уделять много времени, - заявлял градоначальник. – Скоро в нашем городе появится несколько новых мест для проведения спортивных соревнований. Я лично призываю калужан к участию в спортивных мероприятиях. Давайте все вместе совершенствовать свою физическую форму.

Правда, через некоторое время городской голова заявил, что строить новые спортивные площадки необязательно, поскольку это сложно и дорого. Вместо этого нужно реанимировать старые.

- Допустим, теннисные корты у Дворца пионеров. Практически весь сквер Волкова – спортивная площадка. Их надо восстанавливать. Не нужно ставить себе задачу строить новые площадки – необходимо инвентаризировать имеющиеся и на них сделать акцент. Нам надо вернуть всё утерянное и заброшенное и на месте этих площадок создать все условия для занятий спортом. Мы будем для себя ставить задачу – каждый год восстанавливать какое-то количество старых площадок. Это намного проще, чем строить новые.

В плюс городскому голове можно было бы записать строительство в Калуге Центра городошного спорта. Он обошёлся бюджету в 16 млн. рублей. Планы на него были очень большие.

- Сегодня мы открываем очередной спортивный объект. Наш город не так знаменит своими спортсменами-городошниками, но в перспективе эта площадка станет лучшей не только в области, но и во многих российских регионах, - отметил Константин Горобцов на церемонии открытия спортивного центра.

Корт и правда получился всем на зависть. Из всех регионов только москвичи могут похвастаться такой площадкой. Посетивший её заместитель председателя Федерации городошного спорта России Андрей Голованов даже выразил желание провести в Калуге соревнование всероссийского масштаба.

Но этим задумкам не дано было осуществиться. Дело в том, что по регламенту федерации площадка должна быть стационарной, но по документам, составленным в городской администрации, городошный корт – движимый объект. Кто-то в горуправе напортачил с оформлением документации.

С лёгкой руки бывшего городского головы в Калуге появился «арт-объект», прославивший наш город на всю страну. Речь идёт о двухметровом глобусе с изображением карты России. Он находится в скверике по адресу: Ленина, 96А.

- Подарок любимому городу! – сказал Константин Горобцов на церемонии открытия. – В очень красивом новом сквере появляется новый объект! Причём, как его ни поверни – везде карта России и место нашего любимого города Калуги.

Идея создания арт-объекта, по словам Горобцова, была коллективной и принадлежит Управлению городского хозяйства. Но некоторые поправки в коллективную идею внёс лично городской голова. Например, он попросил, чтобы карту России сделали с обеих сторон.

- Но не надо смотреть на ситуацию политически! Ничего такого! Просто, когда люди подходят фотографироваться, они всегда любят покрутить. Соответственно, будет трудно уловить момент, когда появится Россия. А с двух сторон, как ни поверни, появляется наша страна. И очень легко сделать фотографию. Таких объектов вы больше нигде не найдёте. Мы первые, кто сделал глобус с двумя картами России – причём очень даже похожими.

Войдёт Горобцов в историю Калуги и как градоначальник, при котором город лишился колхозного рынка. Разумеется, инициатива по его ликвидации исходила не от него, а от губернатора, но заниматься «технической» работой пришлось городским властям. И сказать, что она была сделана чисто и грамотно, увы, нельзя.

Многие предприниматели и журналисты и сейчас хорошо помнят тот день, когда рыночники пришли в горуправу, чтобы задать наболевшие вопросы градоначальнику, но он попросту не вышел к ним. Встреча состоялась только через шесть часов.

Не станем записывать в достижения Константина Горобцова и построенный на месте вещевой ярмарки скверопарк, поскольку его эстетические достоинства вызывают у большого числа горожан сильные сомнения. К тому же до конца проект так и не был реализован. Например, обещанные фонтаны в скверопарке не построили по причине отсутствия денег.

Всё ещё на слуху и обещания Константина Горобцова сдать в концессию «купол» рынка. Там собирались строить детский центр, который позже оказался банальным коммерческим развлекательным центром. Попытки найти концессионера потерпели крах. Недавно городской голова озвучил новые планы касательно крытого здания рынка. К концу года там должен появиться… аквапарк.

- Воды не хватает в Калуге! Предложение уже есть! – прокомментировал Горобцов журналистам. – Сейчас он (инвестор. - Прим автора) получил всю документацию, считает экономику. Через некоторое время узнаем.

Впрочем, серьёзно к словам городского головы, кажется, никто не отнёсся.

Из последних громких заявлений градоначальника – обещания благоустроить набережную Яченского водохранилища и построить в нижней части этой территории «хорошее кафе или даже ресторан».

- Оно не будет загораживать с дамбы вид на склон Музея космонавтики. А для тех, кто там гуляет, занимается спортом – заодно раздевалки и, может быть, душевые. Это будет современно. Это место – самое главное, самое красивое на въезде в Калугу. Там обязательно нужно что-то разместить.

Чтобы не заканчивать обзор эпохи Горобцова на совсем уж минорной ноте, запишем в плюс ему ремонт Дома Купцовых, в который после окончания строительных работ переедет Театр кукол, и реконструкцию Шопинской дороги. Правда, качество последней вызывает некоторые сомнения: на одном из участков новенькая магистраль проваливалась уже дважды, а придорожная территория до сих пор до конца не благоустроена.

Каким будет следующий отрезок в жизни Калуги, прогнозировать трудно. Дмитрия Разумовского характеризуют как очень грамотного руководителя и честного, порядочного человека. Поэтому будем верить, что уже в скором времени областной центр ждут позитивные перемены, а городские планёрки, при Горобцове превратившиеся в скучные, протокольные совещания ради галочки, вновь обретут свою актуальность.