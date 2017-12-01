Картина дня: бензин дорожает, капуста дешевеет

На улице Плеханова в Калуге сбили 15-летнюю девушку. Опубликовано видео с регистратора.
Двумя днями ранее в Калуге пропала другая 15-летняя девушка. Её до сих пор не нашли.
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