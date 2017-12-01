Появилось видео, как девушку сбили на улице Плеханова

Как мы уже рассказывали, вечером в четверг, 30 ноября, на улице Плеханова в Калуге водитель «Ситроена» сбил 15-летнюю девушку.
Федеральное издание Life.ru опубликовало запись с регистратора, на которой видно, как именно произошла авария.
У школьницы ушибы различных частей тела.
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