15-летнюю девушку сбили на улице Плеханова

Вечером в четверг, 30 ноября, на перекрёстке улиц Плеханова и Пролетарской в Калуге под колёса Citroen C4 попала 15-летняя школьница.

По предварительным данным ГИБДД, около 17:40 она пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу. А 55-летний водитель в этот момент двигался со стороны улицы Суворова.

У пострадавшей ушибы различных частей тела.

Фото: УГИБДД по Калужской области.