На выходных Калугу ждут снег и дождь

В пятницу, 1 декабря, Калужская область будет находиться под влиянием циклона. Пройдут осадки: снег, дождь. Температура воздуха составит 0°С…+2°С, юго-восточный ветер с порывами в 13-18 м/с. Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
В субботу пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Прогнозируется гололед, налипание мокрого снега, на дорогах скользко. Порывы ветра достигнут 12-17 м/с. Ночью температура воздуха будет около 0°С, днём 0°С…+2°С.
В воскресенье, 3 декабря, еще возможны осадки - мокрый снег, дождь, местами - сильная гололедица. Ночью столбики термометров покажут -3°С…-1°С, днём 0°С…+2°С.
В начале следующей недели погода не изменится. Ожидаются осадки, температура ночью будет понижаться до -5°С, днём 0°С…-2°С.
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