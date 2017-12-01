Бензин подорожал в Калужской области

Как сообщает в пятницу, 1 декабря, пресс-служба правительства, с 23 по 30 ноября оптовые цены на бензин увеличились на 1,38%, на дизельное топливо – на 2,4%.

Розничные цены на бензин при этом в среднем увеличились на 0,5%, на дизельное топливо – на 1,79%.

- В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область занимает 1-е место по бензину (36,56 руб./л) и 1-е – по дизельному топливу (36,83 руб./л), - подчеркнули в правительстве.