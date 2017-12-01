Бензин подорожал в Калужской области

Как сообщает в пятницу, 1 декабря, пресс-служба правительства, с 23 по 30 ноября оптовые цены на бензин увеличились на 1,38%, на дизельное топливо – на 2,4%.
Розничные цены на бензин при этом в среднем увеличились на 0,5%, на дизельное топливо – на 1,79%.
- В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область занимает 1-е место по бензину (36,56 руб./л) и 1-е – по дизельному топливу (36,83 руб./л), - подчеркнули в правительстве.
|
1500 калужан оштрафовали за парковку на местах для инвалидов 01.12.2017 16:41
На Грабцевском шоссе ликвидировали пешеходный переход 01.12.2017 12:41
Увеличился срок, на который перекроют улицу Набережную 29.11.2017 17:06
Для большегрузов закроют альтернативную дорогу в Детчино 27.11.2017 15:56
3000 литров поддельной «незамерзайки» нашли на складе 27.11.2017 09:36
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: