В Калуге пропала 15-летняя девушка

Около 17:10 во вторник, 28 ноября, в Калуге ушла из дома на улице Молодежной 15-летняя Захиде КАРАСЕВА. С тех пор девушку никто не видел, сообщает в пятницу поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Приметы:
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С собой у неё был чёрный рюкзак с салатовым рисунком, серые штаны в коричневый квадрат, синяя шапка вязаная с отворотом и кошкой на лбу.
Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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