В Калуге пропала 15-летняя девушка

Около 17:10 во вторник, 28 ноября, в Калуге ушла из дома на улице Молодежной 15-летняя Захиде КАРАСЕВА. С тех пор девушку никто не видел, сообщает в пятницу поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Приметы:

Рост - 167см,

волосы длинные черные,

глаза карие,

шрамы на запястье,

одета в чёрные джинсы, куртку болотного цвета с белым мехом на капюшоне, рыжие ботинки с белым мехом.

С собой у неё был чёрный рюкзак с салатовым рисунком, серые штаны в коричневый квадрат, синяя шапка вязаная с отворотом и кошкой на лбу.

Если вы что-либо знаете о пропавшей, звоните по телефонам 112 или 88007005452.