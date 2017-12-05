В Калуге нашли пропавшую 15-летнюю девушку

В понедельник, 4 декабря, полицейские нашли пропавшую 15-летнюю девушку, сообщили нам в пресс-службе УМВД по Калужской области.
Напомним, что школьница ушла из дома ещё 28 ноября. Её поисками занимались волонтёры и полиция.
Стражи порядка доставили беглянку родителями. С ней всё в порядке. Сама возвращаться домой она не собиралась.
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