В Калуге на Грабцевском шоссе ликвидировали пешеходный переход, находившийся в районе дома №40. В пятницу, 1 декабря, об этом сообщает МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление».
Как пояснили дорожники, в нынешнем году проведены работы по обустройству подходов к пешеходным переходам на перекрёстке Грабцевского шоссе и улицы Платова. Поэтому «зебру», располагавшуюся в 90 метрах от этого перекрёстка, решили убрать. Чтобы пешеходы по старой памяти не выходили на дорогу, установлен забор.
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