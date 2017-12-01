Какие продукты больше всего подорожали и подешевели за неделю

За неделю, с 22 по 29 ноября, в магазинах Калужской области огурцы подорожали на 3,78%, сладкий перец – на 2%, виноград – на 1,8%, сыр – на 1,6%, сливочное масло – на 0,8%. В пятницу, 1 декабря, об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Подешевели при этом капуста – 13,6%, картошка – на 8%, морковка – на 6%, апельсины и мандарины – на 5%, гречка – на 4,8%.

- Минимальные цены среди соседних областных центров регионов ЦФО в Калуге отмечаются на сыры, яйца, сахар, печенье, соль, рис и яблоки, - отмечают в правительстве. - Максимальные - на рыбу и сливочное масло.