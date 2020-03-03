Зима в Калуге стала самой тёплой за всю историю

Зима 2019/20 стала в Калуге самой тёплой за всю историю метеонаблюдений. А вот февраль несколько не дотянул до рекордных показателей.
Средняя температура февраля 2020 года в Калужской области составила минус 0,9 градуса. Теплее было только в 1990 (минус 0,3) и 1989 (-0,8). Такие данные зафиксировала метеостанция в Сухиничах.
Подробнее о небывалой погоде читайте в блоге Дмитрия Пантелеева на нашем сайте.
На этой неделе, напомним, синоптики обещают в Калуге +14 градусов.
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