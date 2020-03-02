В Калуге потеплеет до +14

В понедельник, 2 марта, на наш регион будут оказывать влияние атмосферные фронты североатлантического циклона. Пройдут небольшие осадки. Температура воздуха днём составит +2..+4. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление 743 мм рт ст.

Во вторник местами пройдут небольшие и умеренные осадки. Ночью температура воздуха понизится до 0.. +2. Днём столбик термометра снова покажет +3..+5.

В среду, 4 марта, температура резко повысится. Ночью будет +1..+3, днём – до +9.

В четверг станет ещё теплее. Ночью температура поднимется до +4..+6, днём прогнозируется +12..+14! Но в этот день порывы ветра будут достигать 15 м/с.

В пятницу, 6 марта, местами пройдёт небольшой дождь. Ночью будет +5..+7, днём - около +11.