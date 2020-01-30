Глобальное потепление или случайность: что творится с калужской погодой

В Калужской области подходит к концу второй календарный месяц зимы, а настоящей зимней погоды мы пока так и не увидели. Несколько морозных дней быстро сменялись оттепелью, а выпадающий снег почти всегда таял за пару дней.

Что происходит с погодой? Сейчас мы наблюдаем аномалию или новую реальность? Грозит ли бесснежная зима засухой? Об этом и не только мы побеседовали с метеолюбителем из Калуги Дмитрием ПАНТЕЛЕЕВЫМ. Он уже более 10 лет наблюдает за погодой в нашей области, а с 2018 года управляет сообществом «Калужское небо» в социальной сети «ВКонтакте», где также публикует прогнозы и объясняет, что означают те либо иные явления.

- Дмитрий, скажите, нынешняя зима в Калуге с точки зрения погоды аномальная или нет? Насколько сильно отличается ситуация от среднестатистической зимы?

- Зима 2019/2020 действительно идёт как аномальная и может стать самой тёплой за всю историю метеонаблюдений. Средняя температура этого января, по данным метеостанции Сухиничи, находится в районе -1 градуса, что выше тёплого января 2007, когда среднемесячная составила -2,1 градуса. И такое отличие от нормальных зим весьма сильное. Если в среднестатистический холодный сезон температура находится в диапазоне -5..-7, то сейчас средние температуры приближаются к нулю, что больше характерно для ноября или марта. И это не может не отразиться на пейзажах. Снег быстро сходит, потому что мерзлота тоже отсутствует. То же самое было и в декабре. Так сказывается тепло у земли, которая попросту не успела остыть.

Калужанам нынче приходится обходить лужи, а не перелезать через сугробы.

- Эта зима в нашем регионе уже побила какие-то рекорды?

- По всей области обновились старые рекорды 2015 года. Самое высокое значение было зафиксировано в декабре на метеостанции Жиздры: +9,4 градуса. Первый месяц зимы вошёл в историю, как один из самых тёплых за всю историю метеонаблюдений. Причины этого безобразия просты: Атлантика впервые за два года активизировалась и разогрелась, из-за чего и Арктика находится в так называемом «плюсе», когда на её территории недостаточно холода для вторжения. А раз преград нет, то атлантическое тепло спокойно достигает Западной и Восточной Сибири, а в Петербурге цветут растения. Да и сибирский максимум находится южнее, чем положено.

- Виновато пресловутое глобальное потепление?

- Безусловно, без глобального потепления тут не обошлось. Если сравнить среднемесячные температуры 1800-1990 гг., то можно увидеть впечатляющую разницу: климат заметно потеплел. По данным реанализа климатических моделей отлично видно, сколько холода было в 1850-1990 гг. Оттепели носили кратковременный и редкий характер, а зимы были холодными и снежными. И если раньше воздействие теплой Атлантики случалось в порядке исключения, то в XXI веке это участилось и происходит значительно чаще.

Любопытно, что с 2013 года каждый второй декабрь лишал нас снега перед Новым годом. Ещё относительно недавно, в нулевых годах, температура января в Калужской области равнялась -9..-10 градусов, а теперь средняя температура января всего -6..-7. Простому обывателю такой разрыв в цифрах может ни о чем не говорить, а специалисты понимают: тенденция к потеплению налицо. И так по всем месяцам года.

Типичная Калуга в начале 2020 года.

- Ждать ли калужанам привычной зимы с морозами и снегом в феврале-начале марта?

Как долго продлится тепло, сказать сложно. Равно как и ответить на вопрос «Когда же придёт настоящая зима?». Как мы любим говорить с коллегами-метеолюбителями: «Долгосрочные прогнозы – гадание на пустом месте, помноженное на разочарование». Человечество пока не обладает такими возможностями. Даже прогнозы на семидневный срок требуют корректировки, не говоря уже о месячных сроках. Могу только предположить, что в феврале или марте Атлантика израсходует свой потенциал, а из Арктики прорвутся массы полярного воздуха. Если это и произойдет, то не факт, что снежный покров достигнет хотя бы 15-20 см.

Но это в низинах. На возвышенностях и грядах, лежащих выше 220-240 метров над уровнем моря, снег до сих пор лежит. К примеру, в нашем регионе это Спас-Деменская гряда (279 метров – наивысшая точка) и одиночные холмы, разбросанные по другим районам области. Там снег накапливается за счёт падения температуры воздуха с высотой в циклоническую погоду. Примерно один градус на каждые 100 метров высоты. Когда в низменностях слабый плюс, там стабильный ноль и снежный покров не тает, а увеличивается или уплотняется.

- Есть ли вообще хоть какая-то зависимость летней погоды от зимней? Часто говорят, что вот, зима тёплая, а лето будет холодным. Есть ли доля правды в этом?

- На все 100% могу заявить, что никакой прямой зависимости сезонов друг от друга не существует. Холодное лето после тёплой зимы - не более чем совпадение или стечение обстоятельств в атмосфере. Вот посмотрите на рекордно тёплый февраль 1990 года, который мы сейчас можем перекрыть по среднемесячной температуре, если тепло продолжит штурмовать Европейскую равнину. Вроде всё сошлось, и в июне наблюдалась отрицательная аномалия температуры. Но это случайность, потому что тёплые январь и февраль 1989 года не сказались на лете: оно было тёплым, а июнь даже вышел с положительной аномалией температуры. Так что никакие приметы здесь не работают, нужно просто следить за характером циркуляции в атмосфере, от которой зависит температурный режим нашего региона.

Нынешний январь обещает стать самым тёплым за всю историю.

- От чего вообще зависит температура воздуха в Калуге?

- Калужская область расположена в средних широтах, на которых в разное время года встречается разная погода. На неё оказывают влияние зональные (западные), меридиональные (северные) и восточные (континентальные) процессы. Зональные несут преимущественно теплый и влажный воздух, а при отсутствии циклонов – и сухую погоду. Меридиональные процессы отвечают за вторжение полярного воздуха из Арктики. Летом холода над полюсом становится меньше и потому при его продвижении на юг, он быстро прогревается и трансформируется в континентальный воздух. Зимой же, наоборот, холодный воздух в континентальный трансформируется медленно, на что влияет снежный покров, охлаждающий приземный слой. При восточных процессах летом вторгается сухой и жаркий воздух из степей и пустынь Средней Азии, а зимой – полярный воздух с акватории Карского моря и континентальных районов Сибири. В отдельные годы сибирский антициклон дотягивался до берегов Балтийского моря, продвигаясь, в том числе, и к югу России. Сейчас нам это не грозит, поскольку холод не может пробиться на Европейскую равнину, на которую приходят исключительно теплый и влажный воздух с Атлантики и Средиземноморья. Это и сгоняет едва успевший выпасть снег, а лыжники проклинают всё на свете.

Налетевшая на город 25 января снежная буря - исключение.

- Лично вам нравится теплая зима?

Я тоже предпочитаю зимой активно двигаться, катаясь на лыжах, либо совершая походы на возвышенности, но климат решил по-другому. Безусловно, есть плюс в такой погоде – расходы на отопление меньше, но и минусов хватает – серый пейзаж, постоянная слякоть или лужи, мрак. Это отягощает, и порой не знаешь, куда себя деть, если слишком зависишь от зимнего отдыха. Поэтому я решил смириться с этим и отвлечься от серости интересными занятиями. Да и мне грех жаловаться на бесснежие: в интересное время живу – январь без снега, идущий на рекорд! Для наблюдателя это любопытство и интерес. Когда ещё такое увидишь?

Уважаемые читатели, а что вы думаете о такой погоде? Вам нравится тепло или хочется трескучих морозов? Пишите в комментариях!