Снежную бурю в центре Калуги засняли на видео

Как мы уже рассказывали, вечером в субботу, 25 января, на Калугу неожиданно обрушился снежный шторм. Примерно в 18 часов в городе резко усилился ветер и посыпал снег. За считанные минуты на калужан выпало несколько сантиметров.

Видео с улицы Кирова прислал наш читатель Евгений Таранин. За это он получит от редакции билеты на концерт. Присылайте и вы ваши фото и ролики. Подробности по ссылке.

Очевидцы сообщают, что слышали в Калуге раскаты грома и видели молнию. Кто-то писал даже о небольшой радуге.

- Была молния, затем гром, и всё это после резко налетевшего урагана! - написала в группе kp40 в социальной сети «ВКонтакте Елена Ефимова. - Зимняя гроза! Этот Татьянин день в високосный год точно запомнится!

Уважаемые читатели, а какая погода зимой комфортна вам? Расскажите в комментариях!