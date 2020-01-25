Снежный шторм обрушился на Калугу

Вечером в субботу, 25 января, на Калугу неожиданно обрушился снежный шторм. Примерно в 18 часов в городе резко усилился ветер, сопровождаемый метелью.

За считанные минуты на калужан выпало несколько сантиметров снега.

Очевидцы сообщают, что даже слышали раскаты грома.

- Была молния, затем гром, и всё это после резко налетевшего урагана! - написала в группе kp40 социальной сети «ВКонтакте Елена Ефимова. - Зимняя гроза! Этот Татьянин день в високосный год точно запомнится!

- А я думала, на Ленина около филармонии кран строительный упал, - рассказала Светлана Тарасова.

- А я думала, упал кран у 17 школы, - отметила Лена Фова.

- Молния в телевизионную башню шибанула, - утверждает Лена Соловьева.

Пока нет точных данных о том, привела ли стихия к каким-либо серьёзным последствиям.

По сообщению «Единой дежурно-диспетчерской службы», на северном водозаборе отключалось электричество, однако подачу восстановили за несколько минут. Наши читатели также рассказывают о кратковременных перебоях с электричеством в разных частях города.

Как мы уже рассказывали, во время метели на дороге Козельск – Калуга перевернулся экскурсионный автобус. Фото и подробности смотрите по этой ссылке.

Уважаемые читатели, а где вас застала стихия? Стали ли вы свидителем каких-либо происшествий? Расскажите в комментариях!