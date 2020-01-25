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Автобус с 31 пассажиром перевернулся под Калугой

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 25.01.2020 20:58 3 2804
Автобус с 31 пассажиром перевернулся под Калугой

Вечером в субботу, 25 января, на дороге между Калугой и Козельском перевернулся экскурсионный автобус, направлявшийся в Московскую область. Об этом сообщает калужское областное управление ГИБДД.

По предварительным данным полиции, 66-летний водитель автобуса МАН примерно в 18:40 в районе деревни Подборки при повороте не справился с управлением, транспортное средство съехало с дороги и перевернулось. 

В момент происшествия в салоне автобуса находился 31 человек. 

Экскурсионный автобус перевернулся под Калугой

В результате ДТП пострадали 4 человека, подчёркивают в полиции. Одна из получивших травмы - 59-летняя женщина. Информация об остальных уточняется. 

В региональном управлении МЧС в свою очередь сообщают, что в Подборках развернут пункт временного размещения, пассажиров автобуса обеспечили горячим питанием. На место выехал автобус из города Ступино Московской области за пассажирами, не пострадавшими на месте ДТП.

UPD. В аварии пострадали не четыре человека, как сообщала ранее полиция, а восемь. Подробнее читайте здесь.

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 25.01.2020 20:58 3 2804
Тэги: дтп происшествие
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