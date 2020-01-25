Автобус с 31 пассажиром перевернулся под Калугой

Вечером в субботу, 25 января, на дороге между Калугой и Козельском перевернулся экскурсионный автобус, направлявшийся в Московскую область. Об этом сообщает калужское областное управление ГИБДД.

По предварительным данным полиции, 66-летний водитель автобуса МАН примерно в 18:40 в районе деревни Подборки при повороте не справился с управлением, транспортное средство съехало с дороги и перевернулось.

В момент происшествия в салоне автобуса находился 31 человек.

В результате ДТП пострадали 4 человека, подчёркивают в полиции. Одна из получивших травмы - 59-летняя женщина. Информация об остальных уточняется.

В региональном управлении МЧС в свою очередь сообщают, что в Подборках развернут пункт временного размещения, пассажиров автобуса обеспечили горячим питанием. На место выехал автобус из города Ступино Московской области за пассажирами, не пострадавшими на месте ДТП.

UPD. В аварии пострадали не четыре человека, как сообщала ранее полиция, а восемь. Подробнее читайте здесь.