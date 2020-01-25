Владельцам перевернувшегося под Калугой автобуса грозит уголовное дело

Следственный комитет начал проверку после ДТП, в результате которого на дороге Калуга – Козельск перевернулся экскурсионный автобус, следовавший в Московскую область.

- По результатам проверки действиям организации-перевозчика будет дана правовая оценка по статье Уголовного кодекса «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - сообщили нам в субботу в калужском региональном управлении СК.

Виновникам может грозить до двух лет лишения свободы.

Как мы уже рассказывали, авария произошла 25 января в районе деревни Подборки Козельского района. По предварительным данным полиции, 66-летний водитель автобуса МАН не справился с управлением, транспортное средство вылетело в кювет и перевернулось. В салоне находился 31 человек. Травмы получили восемь пассажиров. Шестерым помощь оказали на месте, двое попали в больницу. Детей среди пострадавших нет.