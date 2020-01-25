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Владельцам перевернувшегося под Калугой автобуса грозит уголовное дело

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 25.01.2020 23:00 0 1002
Владельцам перевернувшегося под Калугой автобуса грозит уголовное дело

Следственный комитет начал проверку после ДТП, в результате которого на дороге Калуга – Козельск перевернулся экскурсионный автобус, следовавший в Московскую область.

- По результатам проверки действиям организации-перевозчика будет дана правовая оценка по статье Уголовного кодекса «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - сообщили нам в субботу в калужском региональном управлении СК. 

Виновникам может грозить до двух лет лишения свободы.

Как мы уже рассказывали, авария произошла 25 января в районе деревни Подборки Козельского района. По предварительным данным полиции, 66-летний водитель автобуса МАН не справился с управлением, транспортное средство вылетело в кювет и перевернулось. В салоне находился 31 человек. Травмы получили восемь пассажиров. Шестерым помощь оказали на месте, двое попали в больницу. Детей среди пострадавших нет.

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 25.01.2020 23:00 0 1002
Тэги: происшествие дтп
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