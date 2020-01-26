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Экскурсионный автобус перевернулся под Калугой: публикуем фоторепортаж с места аварии

Дмитрий Ивьев , Фото: Александр Нефедов.
Опубликовано: 26.01.2020 09:44 0 859
Экскурсионный автобус перевернулся под Калугой: публикуем фоторепортаж с места аварии

Как мы уже рассказывали, вечером в субботу, 25 января, на дороге между Калугой и Козельском перевернулся экскурсионный автобус, направлявшийся из Оптиной Пустыни в Московскую область. По предварительным данным полиции, 66-летний водитель автобуса МАН примерно в 18:40 в районе деревни Подборки при повороте не справился с управлением, транспортное средство съехало с дороги и перевернулось.

Сам водитель в комментарии нашему корреспонденту рассказал, что в момент ДТП шёл небольшой снег, дорога была скользкой, начинало подмораживать. Мужчина за рулём уже 46 лет, по дороге из Козельска раньше уже ездил, но в этот момент не смог справиться с управлением.

Автобус перевернулся под Калугой

В салоне находился 31 пассажир, двое из них дети. Травмы получили восемь человек. Шестерым оказали помощь на месте. Двоих отвезли в больницу.

Калужское региональное управлении МЧС в школе-интернате деревни Подборки организовало пункт временного размещения, пассажиров автобуса обеспечили горячим питанием. За людьми из подмосковного Ступино приехал новый автобус.

В областном управлении Следственного комитета нам рассказали, что владельцам перевернувшегося автобуса грозит уголовное дело. Проводится проверка.

Автобус перевернулся под Калугой

Эвакуация пассажиров проводилась через люки в потолке и разбитое лобовое стекло.

Автобус перевернулся под Калугой

В перевернувшемся под Калугой автобусе ехали двое детей

В автобусе ехали двое детей. К счастью, они не пострадали.

Автобус с 31 пассажиром перевернулся на дороге Калуга - Козельск

Всего в салоне находился 31 пассажир.

Водитель перевернувшегося автобуса утверждает, что дорога была скользкой.

Водитель утверждает, что дорога была скользкой.

Полиция и Следственный комитет проводят проверку.

Полиция и Следственный комитет проводят проверку.

Полиция и Следственный комитет проводят проверку.

Дмитрий Ивьев , Фото: Александр Нефедов.
Опубликовано: 26.01.2020 09:44 0 859
Тэги: происшествие дтп фоторепортаж
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