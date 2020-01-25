Два человека из перевернувшегося автобуса попали в больницу

Как мы уже рассказывали, вечером в субботу, 25 января, на дороге между Калугой и Козельском в районе деревни Подборки перевернулся экскурсионный автобус, направлявшийся в Московскую область. Изначально полиция сообщала о четырёх пострадавших, однако позже в управлении МВД уточнили данные: травмы получили восемь человек. Шестерым из них оказали помощь на месте происшествия, два человека попали в больницу.

- В настоящее время пассажиры автобуса размещены в пункте временного пребывания на базе школы-интерната в деревне Подборки до прибытия резервного автобуса, который находится в пути, - рассказали нам в калужском областном управлении МВД.

В ГУ МЧС по Калужской области ранее рассказывали, что пассажиры обеспечены горячим питанием. Резервный транспорт едет из подмосковного Ступино.

Напомним, по предварительным данным, 66-летний водитель автобуса МАН примерно в 18:40 при повороте не справился с управлением, транспортное средство съехало с дороги и опрокинулось.

В момент происшествия в салоне автобуса находился 31 человек.