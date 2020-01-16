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Дарим билеты за фото, видео и эксклюзивные новости!

Редакция
Опубликовано: 16.01.2020 16:07 1 413
Дарим билеты за фото, видео и эксклюзивные новости!

За эти годы вы, дорогие читатели, наверное, уже привыкли к тому, что мы постоянно разыгрываем билетики на разные интересные концерты и другие развлекательные мероприятия в Калуге. Однако мы решили с этим завязать.

Почему?

Да потому что в один прекрасный момент нам пришла в голову мысль – а разве это справедливо? Почему мы во всем привыкли полагаться на удачу? Насколько это вообще справедливо? А нужны ли эти билеты тем, кто их выигрывает? Ведь иногда бывает так, что победитель даже не приходит за своим выигрышем и билет попросту сгорает. Так, может быть, было бы правильнее давать их тем, кто в них действительно нуждается?

И мы решили изменить свои подходы к этому делу. Отныне мы будем не разыгрывать билеты, а дарить их тем, кто поделится с калужанами и читателями наших групп в соцсетях событиями или новостями из жизни города, обязательно сопроводив их фото и видео.

Присылайте их в наши группы в соцсетях, и если снимки или ролики попадут в новости на нашем сайте kp40.ru, то мы подарим вам билет на концерт или спектакль, который вы выберете сами.

ОК
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Фейсбук

Если у вас нет аккаунта в соцсетях, пишите на ev@kp.kaluga.ru.

В настоящий момент в наличии следующие билеты:

  • «От классики до джаза», 21 января, Калужская областная филармония
  • «Мы вращаем Землю», 24 января, Дом музыки
  • Иван Абрамов, 25 января, «Арена КТЗ»
  • «Две эпохи, два гения», 25 января, Калужская областная филармония
  • Концерт лауреатов конкурса исполнителей русского романса, 28 января, Дом музыки
  • «Пушкин. Выстрел. Метель», 31 января, Дом музыки
  • Тимур Шаов, 6 февраля, Дом музыки

Если мы решим использовать ваше фото или видео в наших новостях, то свяжемся с вами и обговорим детали.

Присылая свои фото или видео, вы даете нам согласие на публикацию их в наших группах в соцсетях. Билетики за это вам не обещаем, но очень-очень постараемся отблагодарить вас хоть как-нибудь.

Если же у вас есть убойная новость, но нечем ее иллюстрировать, все равно присылайте её! Мы обязательно отблагодарим вас за нее, но только в том случае, если она эксклюзивна – то есть, если мы окажемся первыми, кто опубликует ее.

Редакция
Опубликовано: 16.01.2020 16:07 1 413
Тэги: общество
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