Дарим билеты за фото, видео и эксклюзивные новости!

За эти годы вы, дорогие читатели, наверное, уже привыкли к тому, что мы постоянно разыгрываем билетики на разные интересные концерты и другие развлекательные мероприятия в Калуге. Однако мы решили с этим завязать.

Почему?

Да потому что в один прекрасный момент нам пришла в голову мысль – а разве это справедливо? Почему мы во всем привыкли полагаться на удачу? Насколько это вообще справедливо? А нужны ли эти билеты тем, кто их выигрывает? Ведь иногда бывает так, что победитель даже не приходит за своим выигрышем и билет попросту сгорает. Так, может быть, было бы правильнее давать их тем, кто в них действительно нуждается?

И мы решили изменить свои подходы к этому делу. Отныне мы будем не разыгрывать билеты, а дарить их тем, кто поделится с калужанами и читателями наших групп в соцсетях событиями или новостями из жизни города, обязательно сопроводив их фото и видео.

Присылайте их в наши группы в соцсетях, и если снимки или ролики попадут в новости на нашем сайте kp40.ru, то мы подарим вам билет на концерт или спектакль, который вы выберете сами.

ОК

ВК

Фейсбук

Если у вас нет аккаунта в соцсетях, пишите на ev@kp.kaluga.ru.

В настоящий момент в наличии следующие билеты:

«От классики до джаза», 21 января, Калужская областная филармония

«Мы вращаем Землю», 24 января, Дом музыки

Иван Абрамов, 25 января, «Арена КТЗ»

«Две эпохи, два гения», 25 января, Калужская областная филармония

Концерт лауреатов конкурса исполнителей русского романса, 28 января, Дом музыки

«Пушкин. Выстрел. Метель», 31 января, Дом музыки

Тимур Шаов, 6 февраля, Дом музыки

Если мы решим использовать ваше фото или видео в наших новостях, то свяжемся с вами и обговорим детали.

Присылая свои фото или видео, вы даете нам согласие на публикацию их в наших группах в соцсетях. Билетики за это вам не обещаем, но очень-очень постараемся отблагодарить вас хоть как-нибудь.

Если же у вас есть убойная новость, но нечем ее иллюстрировать, все равно присылайте её! Мы обязательно отблагодарим вас за нее, но только в том случае, если она эксклюзивна – то есть, если мы окажемся первыми, кто опубликует ее.