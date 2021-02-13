$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Спорт
COVID-19 Снегопад Районы, кварталы Глас народа

Для некоторых школьников «Лыжню России-2021» в Калужской области перенесли

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 13.02.2021 10:22 1 650
Для некоторых школьников «Лыжню России-2021» в Калужской области перенесли

В субботу, 13 февраля, в Калуге и ряде городов Калужской области должна состояться «Лыжня России-2021». Однако, как сообщают наши читатели, чьи дети собирались участвовать в мероприятии, им начали поступать звонки из школ с сообщением о том, что стартов не будет.

Однако, как оказалось, это касается только школьников и только тех, кого планировали привезти на место школьными автобусами.

Вот что сказал нам по этому поводу министр спорта Калужской области Олег СЕРДЮКОВ:

- Мы планировали доставить детей до места старта школьными автобусами, но из-за погодных условий они не смогут этого сделать. Потому для этих детей мы старты перенесем на неделю или две, решим позже в зависимости от погодных условий. А те, кто сможет добраться до места с родителями на автомобилях, без проблем смогут принять участие в этом спортивном празднике. Я уже на месте, с трассой все отлично. Ждем старта.

Как сообщили нам в пресс-службе администрации губернатора Калужской области, глава региона Владислав Шапша не изменил своим планам и будет участвовать в «Лыжне России-2021», несмотря на серьезный снегопад и связанные с ним проблемы.

Изначально планировалось, что в «Лыжне России-2021» примут участие около 5000 человек по всей области, однако сколько будет участников с учетом последних погодных событий, станет известно позже.

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 13.02.2021 10:22 1 650
Тэги: снег спорт лыжня россии-2021
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ВТБ: каждая третья ипотека в январе выдана по госпрограмме
ВТБ: господдержка увеличила продажи автокредитов в Калуге на 38%
Число абонентов Wink в Калужской области достигло 50 тысяч
ВТБ в 2,5 раза увеличил объем рефинансирования ипотеки в Калужской области
За год абоненты «Ростелекома» в Калужской области скачали более 200 Пб информации
Премьера «За час до рассвета» с Константином Хабенским и Андреем Бурковским состоится 16 февраля
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
Где в Калуге нужно установить новый мультимедийный фонтан за 82 миллиона рублей? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Автоматические АЗС
АО «Металлоторг» - надежный поставщик металлопроката
Применение Ветмедина для собак

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru