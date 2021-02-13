Для некоторых школьников «Лыжню России-2021» в Калужской области перенесли

В субботу, 13 февраля, в Калуге и ряде городов Калужской области должна состояться «Лыжня России-2021». Однако, как сообщают наши читатели, чьи дети собирались участвовать в мероприятии, им начали поступать звонки из школ с сообщением о том, что стартов не будет.

Однако, как оказалось, это касается только школьников и только тех, кого планировали привезти на место школьными автобусами.

Вот что сказал нам по этому поводу министр спорта Калужской области Олег СЕРДЮКОВ:

- Мы планировали доставить детей до места старта школьными автобусами, но из-за погодных условий они не смогут этого сделать. Потому для этих детей мы старты перенесем на неделю или две, решим позже в зависимости от погодных условий. А те, кто сможет добраться до места с родителями на автомобилях, без проблем смогут принять участие в этом спортивном празднике. Я уже на месте, с трассой все отлично. Ждем старта.

Как сообщили нам в пресс-службе администрации губернатора Калужской области, глава региона Владислав Шапша не изменил своим планам и будет участвовать в «Лыжне России-2021», несмотря на серьезный снегопад и связанные с ним проблемы.

Изначально планировалось, что в «Лыжне России-2021» примут участие около 5000 человек по всей области, однако сколько будет участников с учетом последних погодных событий, станет известно позже.