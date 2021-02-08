Калужский губернатор призвал чиновников готовить лыжи

В ближайшую субботу, 13 февраля, в Калужской области пройдет массовая акция «Лыжня России». Ожидается, что на старт выйдет около 5000 человек.

Лыжники будут соревноваться в Калуге, Обнинске и Людиново, сообщили в понедельник, 8 февраля, в пресс-службе правительства.

- Необходимая организационная подготовка ведется с учетом существующей эпидемиологической обстановки. Мы ждем всех любителей спорта, - заявил на планерке в правительстве министр спорта региона Олег СЕРДЮКОВ.

В свою очередь губернатор Владислав ШАПША призвал членов областного правительства и глав муниципалитетов региона лично принять участие в гонке. По его словам, приобщать молодежь к спорту лучше всего собственным примером.

- Я всех вас приглашаю к участию во Всероссийской акции «Лыжня России», - заявил глава региона. - Тем более что это будет выходной день. Готовьте лыжи!

Сам Шапша ранее сообщал, что открыл лыжный сезон 31 января.

График регистрации на «Лыжню России» в Калуге 13 февраля 2021 года

Красная группа (профессионалы) - с 9:30 до 10:30 и дошкольные образовательные организации с 11:00 до 11:30 по адресу: г. Калуга, ул. Анненки, д. 5, спортивный зал административного корпуса ГАУ КО «Центр спортивной подготовки «Анненки». Время старта: красная группа (профессионалы) – 11:00, дошкольные образовательные организации -11:50.

Органы государственной и муниципальной власти, предприятия и организации Калуги, политические партии, общественные организации, образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации, все желающие по адресу: г. Калуга, ул. Ипподромная, д. 6, ГБУ КО «Спортивная школа олимпийского резерва по конному спорту» - с 10:45 до 11:45. Старт – 12:10.