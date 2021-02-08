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Калужский губернатор призвал чиновников готовить лыжи

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.02.2021 14:48 0 239
Калужский губернатор призвал чиновников готовить лыжи

В ближайшую субботу, 13 февраля, в Калужской области пройдет массовая акция «Лыжня России». Ожидается, что на старт выйдет около 5000 человек.

Лыжники будут соревноваться в Калуге, Обнинске и Людиново, сообщили в понедельник, 8 февраля, в пресс-службе правительства.

- Необходимая организационная подготовка ведется с учетом существующей эпидемиологической обстановки. Мы ждем всех любителей спорта, - заявил на планерке в правительстве министр спорта региона Олег СЕРДЮКОВ.

В свою очередь губернатор Владислав ШАПША призвал членов областного правительства и глав муниципалитетов региона лично принять участие в гонке. По его словам, приобщать молодежь к спорту лучше всего собственным примером.

- Я всех вас приглашаю к участию во Всероссийской акции «Лыжня России», - заявил глава региона. - Тем более что это будет выходной день. Готовьте лыжи!

Владислав шапша калуга фото губернатор лыжи лыжня россии

Сам Шапша ранее сообщал, что открыл лыжный сезон 31 января.

График регистрации на «Лыжню России» в Калуге 13 февраля 2021 года

Красная группа (профессионалы) - с 9:30 до 10:30 и дошкольные образовательные организации с 11:00 до 11:30 по адресу: г. Калуга, ул. Анненки, д. 5, спортивный зал административного корпуса ГАУ КО «Центр спортивной подготовки «Анненки». Время старта: красная группа (профессионалы) – 11:00, дошкольные образовательные организации -11:50.

Органы государственной и муниципальной власти, предприятия и организации Калуги, политические партии, общественные организации, образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации, все желающие по адресу: г. Калуга, ул. Ипподромная, д. 6, ГБУ КО «Спортивная школа олимпийского резерва по конному спорту» - с 10:45 до 11:45. Старт – 12:10.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.02.2021 14:48 0 239
Тэги: общество владислав шапша спорт лыжня россии лыжи олег сердюков
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