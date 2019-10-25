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«Калуга» рискует провалиться на дно

25.10.2019 15:33 2 294 Дмитрий Ивьев
«Калуга» рискует провалиться на дно

В воскресенье, 27 октября, футбольный клуб «Калуга» проведет матч 15 тура первенства России во втором дивизионе. В Анненках наша команда сыграет с московским «Строгино». Начало встречи – в 14:00.

В первом туре в начале августа эти команды встречались в столице. Тогда калужане уступили со счетом 1:2.

В турнирной таблице «Калуга» скатилась на 11 место. В последних восьми матчах у команды всего одна победа. В случае поражения от «Строгино» наши «космонавты» рискуют опуститься ещё ниже.

Турнирная таблица

  Клуб И О В Н П Мячи
1 «Динамо-Брянск» 14 32 10 2 2 23-10
2 «Металлург» 14 28 8 4 2 20-7
3 «Сокол» 14 28 8 4 2 28-10
4 «Химик-Арсенал» 14 25 7 4 3 25-14
5 «Зоркий» 14 23 7 2 5 30-23
6 «Арарат» 14 20 6 2 6 28-27
7 «Сатурн» 14 19 4 7 3 26-26
8 «Рязань» 14 18 4 6 4 23-22
9 «Салют» 14 17 5 2 7 18-23
10 «Строгино» 14 17 5 2 7 15-23
11 «Калуга» 14 16 4 4 6 20-21
12 «Химки-М» 14 15 4 3 7 20-25
13 «Квант» 14 8 2 2 10 6-30
14 «Ротор-2» 14 5 1 2 11 10-31


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: спорт футбол фк калуга
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