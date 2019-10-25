«Калуга» рискует провалиться на дно

В воскресенье, 27 октября, футбольный клуб «Калуга» проведет матч 15 тура первенства России во втором дивизионе. В Анненках наша команда сыграет с московским «Строгино». Начало встречи – в 14:00.
В первом туре в начале августа эти команды встречались в столице. Тогда калужане уступили со счетом 1:2.
В турнирной таблице «Калуга» скатилась на 11 место. В последних восьми матчах у команды всего одна победа. В случае поражения от «Строгино» наши «космонавты» рискуют опуститься ещё ниже.
Турнирная таблица
|Клуб
|И
|О
|В
|Н
|П
|Мячи
|1
|«Динамо-Брянск»
|14
|32
|10
|2
|2
|23-10
|2
|«Металлург»
|14
|28
|8
|4
|2
|20-7
|3
|«Сокол»
|14
|28
|8
|4
|2
|28-10
|4
|«Химик-Арсенал»
|14
|25
|7
|4
|3
|25-14
|5
|«Зоркий»
|14
|23
|7
|2
|5
|30-23
|6
|«Арарат»
|14
|20
|6
|2
|6
|28-27
|7
|«Сатурн»
|14
|19
|4
|7
|3
|26-26
|8
|«Рязань»
|14
|18
|4
|6
|4
|23-22
|9
|«Салют»
|14
|17
|5
|2
|7
|18-23
|10
|«Строгино»
|14
|17
|5
|2
|7
|15-23
|11
|«Калуга»
|14
|16
|4
|4
|6
|20-21
|12
|«Химки-М»
|14
|15
|4
|3
|7
|20-25
|13
|«Квант»
|14
|8
|2
|2
|10
|6-30
|14
|«Ротор-2»
|14
|5
|1
|2
|11
|10-31
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