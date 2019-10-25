«Калуга» рискует провалиться на дно

В воскресенье, 27 октября, футбольный клуб «Калуга» проведет матч 15 тура первенства России во втором дивизионе. В Анненках наша команда сыграет с московским «Строгино». Начало встречи – в 14:00.

В первом туре в начале августа эти команды встречались в столице. Тогда калужане уступили со счетом 1:2.

В турнирной таблице «Калуга» скатилась на 11 место. В последних восьми матчах у команды всего одна победа. В случае поражения от «Строгино» наши «космонавты» рискуют опуститься ещё ниже.

Турнирная таблица