Калужские гимнасты выиграли медали на первенстве России

Соревнования завершились 8 апреля в Уфе. За медали боролись 200 человек из 42 регионов, рассказали в министерстве спорта.

Калужскую область представляли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва Ларисы Латыниной из Обнинска Александр Васильев, Иван Кошелев, Парвиз Султонов и Илья Вишняков.

Александр Васильев выиграл соревнования на перекладине. В этой же дисциплине Парвиз Султонов завоевал серебряную награду.