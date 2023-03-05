В Калужской области закроют проезд по опасному мосту

В воскресенье, 5 марта, министерство транспорта региона сообщило о предстоящем закрытии моста в через реку Высса Перемышльского района.

Так, с 10 марта 2023 года проезд автотранспорта по мосту в селе Воротынск будет закрыт.

Комиссия выявила дефекты, влияющие на безопасность дорожного движения, отмечено снижение грузоподъемности.

Проект реконструкции уже разработан, ждет получения положительного заключения госэкспертизы, затем назначат сроки проведения реконструкции.

- Добраться до села по-прежнему можно по 2-м региональным дорогам: М-3 "Украина" - Перемышль" - Опытная станция и М-3 "Украина" - Перемышль, - уточняют в минтранспорта. - Планируйте свой маршрут и выбирайте пути объезда заранее.

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