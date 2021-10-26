Главные новости в Калужской области 26 октября: дистанционное обучение в школах и штрафы за маски

Коротко рассказываем о главных калужских новостях во вторник, 26 октября.

В Калужской области одна школа и 28 классов переведены на дистанционное обучение. Но после каникул, которые завершатся 7 ноября, всех вновь обещают вернуть за парты.

В Калужской области усилился контроль за соблюдением масочного режима. За неделю оштрафовали сразу 103 человека.

При этом растет количество калужан, которые болеют ОРВИ. За неделю заболеваемость выросла на 18,5%. Непосредственно в областной столице ситуация еще хуже.

Калужский тренер стал участником шоу «Русский ниндзя» под руководством Моргенштерна. Премьера – 27 октября.

В Калуге запустят новый автобус в отдаленные деревни с 1 декабря. Также изменения коснутся транспорта в «Кошелев».

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