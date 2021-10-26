В Калужской области 103 человека оштрафованы за нарушение масочного режима за неделю

В Калужской области за последнюю неделю 103 человека оштрафованы за нарушение масочного режима. Об этом в понедельник, 25 октября, на заседании оперативного штаба сообщил заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Калужской области Сергей ПАВЛОВ.

Также за семь дней выполнено 1302 рейда - в торговых центрах, общепите и общественном транспорте. Возбуждены 673 административных дела.

65 калужан получили уведомление о необходимости соблюдать режим самоизоляции.

Постановлением губернатра Владислава Шапши масочный режим в Калужской области продлен до 31 декабря.

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