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В Калужской области 103 человека оштрафованы за нарушение масочного режима за неделю

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.10.2021 09:24 6 797
В Калужской области 103 человека оштрафованы за нарушение масочного режима за неделю

В Калужской области за последнюю неделю 103 человека оштрафованы за нарушение масочного режима. Об этом в понедельник, 25 октября, на заседании оперативного штаба сообщил заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Калужской области Сергей ПАВЛОВ.

Также за семь дней выполнено 1302 рейда - в торговых центрах, общепите и общественном транспорте. Возбуждены 673 административных дела.

65 калужан получили уведомление о необходимости соблюдать режим самоизоляции.

Постановлением губернатра Владислава Шапши масочный режим в Калужской области продлен до 31 декабря.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.10.2021 09:24 6 797
Тэги: общество коронавирус здравоохранение статистика сергей павлов
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