В Калужской области заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 18,5%

В Калужской области за неделю, с 18 по 24 октября, зарегистрировано 11 737 случаев ОРВИ. Это на 18,5% больше, чем неделей ранее, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Пороговые значения по области превышены на 55,1%, в Калуге – на 55,4%.

В областной столице за неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 24,1%.

У школьников в возрасте от 7 до 14 лет заболеваемость превышает среднюю на 113,7%, у группы 15 и старше – на 181%.

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