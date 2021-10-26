Калужский тренер стал участником шоу «Русский ниндзя» под руководством Моргенштерна

Вечером в среду, 27 октября, на телеканале СТС стартует экстремальное шоу «Русский ниндзя». Его ведущими стали Моргенштерн, Ида Галич и Василий Артемьев.

Среди 200 участников значится и калужский тренер по скалолазанию Сергей Гуренко. Ранее он возглавлял рейтинг скалолазов нашего региона.

- Все наши участники с абсолютно разным бэкграундом, поэтому мне было очень интересно наблюдать за ними, - заявил бывший капитан сборной России по регби Василий Артемьев. - Вообще, за последние двадцать с небольшим лет в мире сложился целый культ людей, которые тренируются специально для прохождения похожих трасс. И это тяжёлые испытания даже для регбистов — атлетов с хорошей подготовкой.

Съемки проходили на олимпийском стадионе в Сочи. Участники преодолевали трассу, привезенную для шоу из Бельгии.

Ведущие.

Один из этапов трассы.

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