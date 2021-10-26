В Калуге запустят новый автобус в отдаленные деревни с 1 декабря
Новый автобусный маршрут №94 «Дом быта - д. Доможирово - д. Заречье - д. Петрово» заработает в Калуге с 1 декабря. Он свяжет деревни Петрово, Доможирово и Заречье с центром областной столицы. Во вторник, 26 октября, об этом сообщили в управлении городского хозяйства.
- Движение транспортных средств будет осуществляться с предоставлением права льготного проезда, запустить маршрут планируется 1 декабря 2021 года, - заявили в управлении.
Также в ноябре на четыре единицы транспорта больше станет ездить по маршруту №29 «ст. Калуга1- мкр. Кошелев». Это связано с увеличением количества пассажиров.
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