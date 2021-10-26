В Калужской области одна школа и 28 классов переведены на дистанционное обучение

В Калужской области за неделю, с 18 по 24 октября, многие школьники вынуждены были перейти на дистанционное обучение из-за заболевших ОРВИ и коронавирусом одноклассников. Об этом в понедельник сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Октябрьская школа в Ферзиковском районе была полностью закрыта для посещения. В других 16 школах переведены на дистанционное обучение 28 классов.

Напомним, с 30 октября по 7 ноября все школы Калужской области уйдут на каникулы.

С 8 ноября учеба возобновится в очном формате, заявили в министерстве образования и науки.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!