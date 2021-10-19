Главные новости в Калужской области 19 октября: кому нельзя прививаться и новые нерабочие дни

Коротко рассказываем о главных калужских новостях во вторник, 19 октября.

В Калужской области с 18 октября ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий жителей. Но перечень этих категорий такой длинный, что туда попадает едва ли не все взрослое население региона. В то же время в документе Роспотребнадзора сказано, что от обязательной вакцинации освобождаются те, у кого есть противопоказания к применяемым в России вакцинам. Разбираемся, кого это касается.

Период с 30 октября по 7 ноября в России собираются объявить нерабочим. Это объяснили ростом заболеваемости коронавирусом. Ранее так делали в начале мая.

Весь общественный транспорт в Калужской области должен быть оснащен работающими видеокамерами. Об этом заявил губернатор Владислав Шапша.

В Калужской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 4%. Но ситуация, особенно в Калуге, остается тяжелой.

В 20-х числах октября в Калужской области ожидаются заморозки и первый снег. Дорожники призвали водителей установить зимнюю резину, не дожидаясь того, когда температура воздуха опустится ниже нуля.

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