В Калужской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 4%

В Калужской области за неделю, с 11 по 17 октября, выявлено 9 904 случая заболевания ОРВИ. Это на 4% меньше, чем неделей ранее. Случаев гриппа по-прежнему не было, сообщили 18 октября в управлении Роспотребнадзора по Калужской области.

Превышение пороговых показателей на текущей неделе сохранилось только в возрастной группе 15 лет и старше. Показатель превышен на 122.

В Калуге за неделю зарегистрировали 6421 случай ОРВИ. Снижение за неделю – на 8,7%. При этом пороговые значения превышены во всех возрастных группах.

Самая высокая заболеваемость в Калуге зарегистрирована у школьников 7-14 лет и в возрастной категории 15+. Средние многолетние значения превышены на 131% и 217% соответственно.

В больницы Калужской области за неделю госпитализировали 51 больного с ОРВИ. Это на четыре больше, чем неделей ранее.

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