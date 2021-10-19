Шапша поручил оснастить весь общественный транспорт в Калужской области видеокамерами

Весь общественный транспорт в Калужской области должен быть оснащен работающими видеокамерами. Во вторник, 19 октября, на заседании антитеррористической комиссии об этом заявил губернатор Владислав ШАПША.

- Считаю, что вся техника, курсирующая по регулярным маршрутам, должна быть оборудована системами видеофиксации и не обязательно дорогостоящими комплектами, - заявил Шапша.

Он попросил местные администрации при проведении торгов на маршруты прописывать видеокамеры в качестве одного из условий.

- Без работающих видеокамер транспорт на маршрут выходить не должен, - подчеркнул губернатор. - Мы серьезные средства получаем в виде инфраструктурных кредитов на модернизацию транспорта в Обнинске, планируем и в Калуге. Поэтому этот вопрос необходимо учесть в первую очередь.

Ранее, напомним, Обнинску выделили федеральные деньги на закупку 100 новых газомоторных автобусов.

Калугу также собираются избавить от старого общественного транспорта с помощью инфраструктурного кредита.

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