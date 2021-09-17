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Калугу избавят от ПАЗиков за федеральные деньги

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.09.2021 13:11 7 1690
Калугу избавят от ПАЗиков за федеральные деньги

Власти Калуги планируют убрать с улиц города ПАЗики, которые сейчас используются в качестве общественного транспорта. Об этом 16 сентября заявил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ в рамках прямого эфира в «ВКонтакте».

- ПАЗики, конечно, должны быть заменены на современные автобусы, - заявил он, отвечая на вопрос калужанки. - Желательно, на газомоторном топливе, чтобы воздействие на окружающую среду минимизировать. А в будущем, когда разбогатеем, это электробусы и современные транспортные средства на топливных элементах, водородных двигателях. Но это далекая перспектива.  

Покупать новый транспорт Калуга собирается за счет федерального бюджета.

- Губернатором принято решение о том, что город Калуга будет иметь возможность воспользоваться средствами инфраструктурного займа, который предоставляется правительством РФ за счет Фонда национального благосостояния, - пояснил Денисов. - Мы сейчас готовим необходимые документы для того, чтобы получить необходимые финансовые ресурсы для преобразований в транспортной сфере, которые очевидно необходимы. У нас большое количество жалоб, обращений.

Глава администрации отметил, что транспортная реформа должна включать замену подвижного состава, а также работу автобусов по расписанию.

- Должна поменяться мотивация у транспортных компаний, которые будут обязаны соблюдать график режима работы общественного транспорта, - считает он. - А сейчас мотивация следующая – это выручка, наличность. Если нет пассажиров, если их 2-3, то многие частные транспортные компании рассуждают: «Зачем мы будем возить воздух?». Вот у нашего МУП, которое осуществляет сейчас по северному направлению работу свою, такого вопроса не возникает. Вне зависимости от того, сколько пассажиров, будут работать четко по графику и с соблюдением интервалов.

Напомним, 9 сентября правительственная комиссия по региональному развитию в РФ одобрила Калужской области два проекта развития территорий с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов. Это строительство канатной дороги через Оку в Калуге и закупка 100 новых автобусов для Обнинска.

В Калуге следующим этапом транспортной реформы, после северного направления, должен стать Правый берег. Там собираются использовать 82 новые единицы транспорта.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.09.2021 13:11 7 1690
Тэги: транспорт дмитрий денисов
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