В Калуге в рамках транспортной реформы выделят 82 новых автобуса и троллейбуса для Правобережья

Сообщение Правого берега со старой частью Калуги станет следующим этапом транспортной реформы, которая началась в областном центре в октябре 2020 года. Об этом в среду, 8 сентября, на встрече губернатора Владислава ШАПШИ с представителями территориального общественного самоуправления «Правобережье» сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Для совершенствования обслуживания населения будет выделено 82 единицы транспорта, - рассказали в пресс-службе правительства региона.

После встречи на своих страницах в социальных сетях губернатор напомнил о плюсах транспортной реформы - полный контроль транспорта, диспетчеризация, на 100% льготные маршруты.

- Реализован ее первый этап - «Северный», - подчеркнул Шапша. - Правый берег – следующий этап. На этом направлении нужно использовать автобусы повышенной вместимости. Вместе с транспортной проблемой обсудили дорожную тему. В этом году помогли городу отремонтировать Академический проезд, это «дублер» основной магистрали Правобережья - улицы Генерала Попова. В следующем году приведем в порядок улицу Энергетиков. Частично это поможет снять проблему пробок. Дальше, посмотрим, что еще можно сделать для развития дорожной сети в этой части города.