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Главные новости в Калужской области 12 октября: пожар в колонии, проблемы скорой и новый стадион

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.10.2021 20:00 0 338
Главные новости в Калужской области 12 октября: пожар в колонии, проблемы скорой и новый стадион

Коротко рассказываем о главных калужских новостях во вторник, 12 октября.

Полыхало

Пожар на территории колонии-поселения №6 произошел в Калуге на улице Николо-Козинской. Никто из заключенных и сотрудников не пострадал.

Палаты заполнены противниками вакцинации

Губернатор Калужской области Владислав Шапша объяснил связь между проблемами скорой помощи и отказом прививаться от коронавируса.

Новое поле

В Калуге завершается укладка искусственного покрытия на новом футбольном поле в сквере Волкова. Опубликовано фото с дрона.

Предупреждение водителям

В Калужской области в новых местах установили четыре дорожные камеры. Публикуем адреса.

Уборка снега без снега

По вечерам в среду и четверг, 13-14 октября, по центральным улицам Калуги будет ездить снегоуборочная техника. Коммунальщики проведут учения.

О других событиях в Калуге и Калужской области читайте здесь.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.10.2021 20:00 0 338
Тэги: общество обзор новостей
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