Главные новости в Калужской области 12 октября: пожар в колонии, проблемы скорой и новый стадион
Коротко рассказываем о главных калужских новостях во вторник, 12 октября.
Полыхало
Пожар на территории колонии-поселения №6 произошел в Калуге на улице Николо-Козинской. Никто из заключенных и сотрудников не пострадал.
Палаты заполнены противниками вакцинации
Губернатор Калужской области Владислав Шапша объяснил связь между проблемами скорой помощи и отказом прививаться от коронавируса.
Новое поле
В Калуге завершается укладка искусственного покрытия на новом футбольном поле в сквере Волкова. Опубликовано фото с дрона.
Предупреждение водителям
В Калужской области в новых местах установили четыре дорожные камеры. Публикуем адреса.
Уборка снега без снега
По вечерам в среду и четверг, 13-14 октября, по центральным улицам Калуги будет ездить снегоуборочная техника. Коммунальщики проведут учения.
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