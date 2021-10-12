В Калуге загорелось здание на территории колонии-поселения

Днем во вторник, 12 октября, в Калуге загорелось одно из зданий на территории колонии-поселения на улице Николо-Козинской. Об этом нам сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

На место выехали спасатели. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

По сообщению очевидцев, открытым пламенем горит один из двухэтажных жилых бараков.

Информации о причинах пожара пока нет.

Движение на улице Салтыкова-Щедрина в Калуге в районе колонии затруднено. Через проезжую часть протянуты пожарные рукава.

Ранее крупный пожар на территории этой колонии произошел в 2016 году.

UPD. В 15:05 ситуацию с пожаром прокомментировали в городской управе Калуги:

- На территории СИЗО произошло возгорание кровли барака. Людей внутри нет, пострадавших при возгорании нет. На месте работают бригады МЧС.

В 15:30 появилась информация о ликвидации пожара.

- 12 октября 2021 года произошло возгорание в жилом помещении отряда колонии-поселения № 6. Сразу после начала пожара люди из общежития были эвакуированы. В настоящий момент очаг пожара ликвидирован, пострадавших нет. Причины возгорания выясняются, - заявили в УФСИН России по Калужской области.