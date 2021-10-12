Главная Новости Происшествия
COVID-19 Афиша Юбилей Калуги Фотоконкурс

В Калуге загорелось здание на территории колонии-поселения

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 12.10.2021 14:47 2 1400
В Калуге загорелось здание на территории колонии-поселения

Днем во вторник, 12 октября, в Калуге загорелось одно из зданий на территории колонии-поселения на улице Николо-Козинской. Об этом нам сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

На место выехали спасатели. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

По сообщению очевидцев, открытым пламенем горит один из двухэтажных жилых бараков.

Информации о причинах пожара пока нет.

Движение на улице Салтыкова-Щедрина в Калуге в районе колонии затруднено. Через проезжую часть протянуты пожарные рукава.

Ранее крупный пожар на территории этой колонии произошел в 2016 году.

UPD. В 15:05 ситуацию с пожаром прокомментировали в городской управе Калуги:

- На территории СИЗО произошло возгорание кровли барака. Людей внутри нет, пострадавших при возгорании нет. На месте работают бригады МЧС.

В 15:30 появилась информация о ликвидации пожара.

- 12 октября 2021 года произошло возгорание в жилом помещении отряда колонии-поселения № 6. Сразу после начала пожара люди из общежития были эвакуированы. В настоящий момент очаг пожара ликвидирован, пострадавших нет. Причины возгорания выясняются, - заявили в УФСИН России по Калужской области.

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 12.10.2021 14:47 2 1400
Тэги: происшествие пожар мчс
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей: 2 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Калужская сбытовая компания консультирует и помогает в вопросах приобретения «зеленых сертификатов»
Более 60 тысяч клиентов Калужской сбытовой компании подключили электронную квитанцию
Сотрудники Калужской сбытовой компании активно прививаются от Covid-19
Сбербанк провел «Урок цифры» для школьников
Клиенты ВТБ в Калужской области увеличили спрос на автокредиты в 1,5 раза
Клиенты ВТБ в Калужской области увеличили спрос на ипотеку на 20%
Новости
ОПРОС
А у вас в квартире затопили? 
Всего проголосовало: 273
Новости Обнинска
Новости партнеров
Регистрация ООО в 2021 году: пошаговая инструкция
Классический детектив: его появление в литературе и признанные мастера жанра
Настройка и эксплуатация детского микроскопа

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru