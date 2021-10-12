В Калужской области установлены на новых местах четыре дорожные камеры

В Калужской области в новых местах установили четыре дорожные камеры. Об этом во вторник, 12 октября, сообщили в «Центре безопасности дорожного движения».

Комплексы фиксируют нарушения скоростного режима. Ранее они были установлены в других местах. Но ДТП там стало меньше, поэтому камеры будут следить за водителями в других точках.

Калужских водителей просят соблюдать правила.

Новые места установки четырех дорожных камер в Калужской области с октября 2021 года: