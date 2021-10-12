В Калужской области установлены на новых местах четыре дорожные камеры
В Калужской области в новых местах установили четыре дорожные камеры. Об этом во вторник, 12 октября, сообщили в «Центре безопасности дорожного движения».
Комплексы фиксируют нарушения скоростного режима. Ранее они были установлены в других местах. Но ДТП там стало меньше, поэтому камеры будут следить за водителями в других точках.
Калужских водителей просят соблюдать правила.
Новые места установки четырех дорожных камер в Калужской области с октября 2021 года:
- Калуга, ул. Тарутинская, в районе д. 70Б;
- Калуга, ул. Гурьянова, в районе д. 51;
- Жуковский район, дорога Белоусово – Высокиничи - Серпухов», 3 километр (н.п. Верховье);
- г. Медынь, ул. Кирова, в районе д. 62.
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