В Калуге снегоуборочная техника проедет по центральным улицам 13 и 14 октября

По вечерам в среду и четверг, 13-14 октября, по центральным улицам Калуги будет ездить снегоуборочная техника. Коммунальщики проведут учения, снегопадов в этот день не ожидается, сообщили во вторник в управлении городского хозяйства.

Техника выедет на дороги 1 и 2 категории после 20:00.

Водителей предупреждают о возможных заторах.

- Целью данных мероприятий является оптимизация временного промежутка между циклами подметания и посыпания дорог, а также организация бесперебойного жизнеобеспечения горожан, - подчеркнули в управлении городского хозяйства.

В 2020 году первый снег выпал в Калуге 20 октября.