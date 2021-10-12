В Калуге снегоуборочная техника проедет по центральным улицам 13 и 14 октября
По вечерам в среду и четверг, 13-14 октября, по центральным улицам Калуги будет ездить снегоуборочная техника. Коммунальщики проведут учения, снегопадов в этот день не ожидается, сообщили во вторник в управлении городского хозяйства.
Техника выедет на дороги 1 и 2 категории после 20:00.
Водителей предупреждают о возможных заторах.
- Целью данных мероприятий является оптимизация временного промежутка между циклами подметания и посыпания дорог, а также организация бесперебойного жизнеобеспечения горожан, - подчеркнули в управлении городского хозяйства.
В 2020 году первый снег выпал в Калуге 20 октября.
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