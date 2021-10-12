В Калуге завершается укладка покрытия на футбольном поле в сквере Волкова
В Калуге завершается укладка искусственного покрытия на новом футбольном поле в сквере Волкова. Во вторник, 12 октября, фото с места проведения работ опубликовал городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.
- К финалу близится укладка футбольного поля и устройство беговых дорожек, - пояснил Денисов. - Рабочие продолжают прокладывать электросети, сети водоснабжения и водоотведения, устанавливают площадки для спортинвентаря и игры в волейбол.
Городской голова поручил подрядчику ускориться.
- Если требуется, увеличить количество людей и техники, чтобы успеть качественно завершить необходимый этап работ до начала проливных дождей, - заявил он.
Работы в сквере Волкова.
Также в сквере Волкова появился детский игровой комплекс. Монтаж конструкций там завершится на этой неделе.
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