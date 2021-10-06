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Власти Калужской области запретили пускать на учебу детей с кашлем

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.10.2021 23:34 1 402
Власти Калужской области запретили пускать на учебу детей с кашлем

В Калужской области детей с кашлем, признаками ОРВИ и температурой запретили допускать на занятия в учебные заведения, спортивные школы и учреждения культуры. Об этом в среду, 6 октября, на заседании оперативного штаба распорядился заместитель губернатора Константин ГОРОБЦОВ.

- Это не шутки. Это сложный эпидсезон: на фоне осеннего периода гриппа и ОРВИ – ковид, - заявил Горобцов в своем обращении к педагогам. - Поэтому, коллеги, подойдите к этому вопросу ответственно.

По его словам, сейчас Калужская область находится только в начале четвертой волны COVID-19. Дальше ситуация может стать хуже.

- Это только начало четвертой волны заболевания и впереди более сложное время, - приводит слова заместителя губернатора пресс-служба правительства. - Поэтому понадобятся усилия всех органов власти, общественных организаций, волонтеров, чтобы помочь медицинским и социальным работникам.

Напомним, за последнюю неделю в Калужской области существенно увеличилось число больных коронавирусом, которым понадобилась госпитализация. При этом чиновники уверяют,что среди пациентов с ковидом в больницах только 1% был привит. В Калуге готовится введение новых ограничений.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.10.2021 23:34 1 402
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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