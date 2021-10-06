Главные новости в Калужской области 6 октября: очереди в поликлиниках и ограничения из-за коронавируса

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в среду, 6 октября.

Почему стоим

В последние недели калужане все чаще жалуются на работу поликлиник в социальных сетях. Многие пишут о том, что невозможно попасть к врачам. Часами приходится ожидать своей очереди в больницах, чтобы попасть на прием к специалистам. Мы решили лично убедиться в этом и отправились по больницам, которые называли люди. Подробности – в репортаже.

Предупреждение?

Губернатор Калужской области опубликовал информацию о том, что федеральное правительство предложило регионам самим вводить ограничения при росте заболеваемости коронавирусом.

В ожидании сноса

Городская управа Калуги объявила о поисках владельцев металлических гаражей, расположенных рядом на улице Валентины Никитиной. Из собираются снести.

По-новому

А вот на вокзале Калуга-1 снесенные торговые палатки вернут.

О других событиях в Калуге и Калужской области читайте здесь. https://www.kp40.ru/news/