В Калуге вернут торговые киоски к вокзалу «Калуга-1»

На днях калужане активно обсуждали в социальных сетях снос торговых палаток, установленных у железнодорожного вокзала «Калуга-1». В среду, 6 октября, ситуацию прокомментировал городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ. По его словам, палатки убрали сами предприниматели, но скоро их заменят на новые торговые павильоны.

- Палатки удалили сами предприниматели, чтобы на их месте установить современные киоски, в едином городском стиле, соответствующие всем санитарным требованиям и правилам безопасности, - заявил Денисов.

По словам городского головы, раньше предприниматели не платили за работу у вокзала ничего, а сейчас с ними заключены договоры на пять лет на 20 миллионов рублей.

- Нестационарная торговля в Калуге обновляется. Мы видим огромный интерес предпринимателей на размещение новых палаток. В ходе открытых аукционов цена за право установить свою палатку вырастает в несколько раз, а в наиболее бойких местах – в 10-11 раз! – пояснил городской голова.

Он рассказал, что с начала 2021 года прошло 12 открытых торгов. Заключены договоры на 60 миллионов рублей.

- Значит, у нас будет возможность ремонтировать больше дорог и тротуаров, дальше благоустраивать город и решать текущие проблемы, о которых люди пишут в соцсетях. Калужане же получат удобные форматы торговли на привычных местах – но намного более эстетичные, гигиеничные и безопасные, - уверен Денисов.

Напомним, стиль для новых торговых павильонов в Калуге разработал главный архитектор Алексей Комов. Ранее такие киоски уже появились на Театральной площади, в скверопарке, на набережной Яченского водохранилища и в других местах.