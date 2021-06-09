В Калуге установили новые торговые павильоны на набережной Яченского водохранилища
В Калуге на отремонтированной в прошлом году набережной Яченского водохранилища появились первые павильоны для сезонной торговли. Они созданы в едином стиле, сообщает в среду, 9 июня, городская управа.
- В скором времени здесь же будут установлены сувенирные и кофейные павильоны, - рассказал главный архитектор Калуги Алексей КОМОВ.
В администрации отмечают, что все павильоны занимают свои места согласно схеме от управления экономики.
Киоски изготавливаются за счет самих предпринимателей по архетипам, разработанным сектором главного архитектора. В рамках празднования 650-летия Калуги они украшены юбилейной городской символикой.
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