В Калуге установили новые торговые павильоны на набережной Яченского водохранилища

В Калуге на отремонтированной в прошлом году набережной Яченского водохранилища появились первые павильоны для сезонной торговли. Они созданы в едином стиле, сообщает в среду, 9 июня, городская управа.

- В скором времени здесь же будут установлены сувенирные и кофейные павильоны, - рассказал главный архитектор Калуги Алексей КОМОВ.

В администрации отмечают, что все павильоны занимают свои места согласно схеме от управления экономики.

Киоски изготавливаются за счет самих предпринимателей по архетипам, разработанным сектором главного архитектора. В рамках празднования 650-летия Калуги они украшены юбилейной городской символикой.